Решите неравенство log3(1+x)lt;0,log0.5(5-x)gt;3,log0,4xgt;log0.4,ВОСЕМЬ,log4СЕМЬ,меньше или равно log4(2x-5)
Математика
Решите неравенство log3(1+x)lt;0,log0.5(5-x)gt;3,log0,4xgt;log0.4,ВОСЕМЬ,log4СЕМЬ,меньше или равно log4(2x-5)
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