Вычислить площадь прямоугольника, длины сторон которого 9 см и 2 см? (2. какими могут еще быть длины сторон прямоугольника с такой площадью?

Математика

Вычислить площадь прямоугольника, длины сторон которого 9 см и 2 см? (2. какими могут еще быть длины сторон прямоугольника с такой площадью?

Автор: Гость