Вычислить площадь прямоугольника, длины сторон которого 9 см и 2 см? (2. какими могут еще быть длины сторон прямоугольника с такой площадью?
Математика
Вычислить площадь прямоугольника, длины сторон которого 9 см и 2 см? (2. какими могут еще быть длины сторон прямоугольника с такой площадью?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
9*2=18 Еще могут быть 3*6
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