Подскажите цикл развития папоротника.

Биология
Подскажите цикл развития папоротника.
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.Папоротень. 2Папоротень 3.Папоротень 4Папоротень
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