Помогите решить 4 9/12- 1 5/12 - 1 11/24

Математика
Помогите решить 4 9/12- 1 5/12 - 1 11/24
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
=4 18/24-1 10/24-1 11/24=3 8/24-1 11/24=1 21/24=1 7/8
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