Найдите в тексте и выпишите два существительных интересных для морфологического разбора.Произведите его Упала молния в ручей. Вода не стала горячей. А что ручей до дна пронзен, Сквозь шелест струй не слышит он. Зато и молн...
Русский язык
Найдите в тексте и выпишите два существительных интересных для морфологического разбора.Произведите его Упала молния в ручей. Вода не стала горячей. А что ручей до дна пронзен, Сквозь шелест струй не слышит он. Зато и молнии струя, Упав, лишилась бытия. Другого не было пути... И я прощу, и ты прости.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ПРОНЗЁН • Нач.форма: пронзить • Часть речи: краткое причастие • ед.ч., м.р., неодушевленное, прошедшее время, непереходное, совершенный вид, страдательный залог. ____________ ШЕЛЕСТ • Нач.ф.: шелест • Часть речи: сущестситпльное • ед.ч., м.р., неодуш., Им.п. _____________ СТРУЙ • Нач.ф.: струя • Часть речи: сущестситпльное • мн.ч., ж.р., неодуш., Род.п. _____________ БЫТИЯ • Нач.ф.: бытие • Часть речи: сущестситпльное • ед.ч., ср.р., неодуш., Род.п. _____________ ПРОЩУ • Нач.форма: простить • Часть речи: глагол в личной форме • ед.ч., 1 л., будующее время, непереходный, лействительный залог, соверш.вид. ____________ УПАВ • Нач.форма: упасть • Часть речи: деепричастие • прошедшее время, переходный, действительный залог, совершенный вид. _____________ ГОРЯЧЕЙ • Нач.форма: горячий • Часть речи: прилагательное • ед.ч., ж.р., нподуш., качественное прилаг.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Биология
Математика