Найдите в тексте и выпишите два существительных интересных для морфологического разбора.Произведите его Упала молния в ручей. Вода не стала горячей. А что ручей до дна пронзен, Сквозь шелест струй не слышит он. Зато и молн...

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Найдите в тексте и выпишите два существительных интересных для морфологического разбора.Произведите его Упала молния в ручей. Вода не стала горячей. А что ручей до дна пронзен, Сквозь шелест струй не слышит он. Зато и молнии струя, Упав, лишилась бытия. Другого не было пути... И я прощу, и ты прости.

Автор: Гость