Составте текст с описательным оборотом на тему зима 5 предложений

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Составте текст с описательным оборотом на тему зима 5 предложений
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мне нравится  зима потомучто можно покататься на горке на санках лепить снеговика.Кидать снежки в родителей.А ЕЩЁ МОЖНО СТРОИТЬ БАШНИ ИЗ СНЕГА.Я люблю зиму 
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