Составить диалог про продукты

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Қазақ тiлi
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сəлем света сəлем юля сен кай жака бара жатырсын? мен дүкенге бара жатырмын. дүкенде не бар ? дүкенде азық түлік бар. азық түлік пайдалы ма? иə азық түлік өте пайдалы
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