Выпишите слово, в котором правописание суффикса определяется правилом: «В кратких страдательных причастиях прошедшего времени пишется одна буква Н». (35)Я бросился к матери и обнял её ноги. (3...
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Выпишите слово, в котором правописание суффикса определяется правилом: «В кратких страдательных причастиях прошедшего времени пишется одна буква Н». (35)Я бросился к матери и обнял её ноги. (36)Сквозь толщу юбок я почувствовал, что её колени забинтованы. (37)Но я даже не подал виду. (38)Я никогда ещё не был так ласков с нею. (39)Я никогда ещё так не любил свою мать. (40)Обливаясь слезами, я целовал её обветренные руки.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Забинтованы - краткое страдательное причастие, в нем пишется суффикс "н"
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