Вы­пи­ши­те слово, в ко­то­ром пра­во­пи­са­ние суф­фик­са опре­де­ля­ет­ся пра­ви­лом: «В крат­ких стра­да­тель­ных при­ча­сти­ях про­шед­ше­го вре­ме­ни пи­шет­ся одна буква Н». (35)Я бро­сил­ся к ма­те­ри и обнял её ноги. (3...

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Вы­пи­ши­те слово, в ко­то­ром пра­во­пи­са­ние суф­фик­са опре­де­ля­ет­ся пра­ви­лом: «В крат­ких стра­да­тель­ных при­ча­сти­ях про­шед­ше­го вре­ме­ни пи­шет­ся одна буква Н». (35)Я бро­сил­ся к ма­те­ри и обнял её ноги. (36)Сквозь толщу юбок я по­чув­ство­вал, что её ко­ле­ни за­бин­то­ва­ны. (37)Но я даже не подал виду. (38)Я ни­ко­гда ещё не был так лас­ков с нею. (39)Я ни­ко­гда ещё так не любил свою мать. (40)Об­ли­ва­ясь сле­за­ми, я це­ло­вал её об­вет­рен­ные руки.

Автор: Гость