Расшифруйте высказывание основателя Московского университета, первого русского учёного-естествоиспытателя мирового значения. Опишите правило, по которому одни буквы алфавита заменены другими. С ъ л н д п с д х м о л ы э н ъ п о...

Математика

Расшифруйте высказывание основателя Московского университета, первого русского учёного-естествоиспытателя мирового значения. Опишите правило, по которому одни буквы алфавита заменены другими. С ъ л н д п с д х м о л ы э н ъ п о ъ п а м н м э ц а п о ъ р ы р у ъ э я ъ м. Т. Э. У р т р с р н р э

Автор: Гость