Расшифруйте высказывание основателя Московского университета, первого русского учёного-естествоиспытателя мирового значения. Опишите правило, по которому одни буквы алфавита заменены другими. С ъ л н д п с д х м о л ы э н ъ п о...
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Расшифруйте высказывание основателя Московского университета, первого русского учёного-естествоиспытателя мирового значения. Опишите правило, по которому одни буквы алфавита заменены другими. С ъ л н д п с д х м о л ы э н ъ п о ъ п а м н м э ц а п о ъ р ы р у ъ э я ъ м. Т. Э. У р т р с р н р э
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Фраза звучит так: Неусыпный труд все препятствия преодолевает. М.В.Ломоносов. Правило: буквы в тексте переставлены так, что букве "А" соответствует буква "Я", букве "Б" - буква "Ю", букве "Э" - буква "В" и т.д. до конца..... букве Я соответствует буква А. То есть "задом наперед")
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