Помогите план в тетрадь нужен очень срочно на рассказ Ер-Таргын

Литература
Помогите план в тетрадь нужен очень срочно на рассказ Ер-Таргын
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Гость:
1 рождение война 2 первая поездка на коне 3 защита аула 4 жена 5 победа
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