20б пж срочно умоляю сом помогите
Химия
20б пж срочно умоляю сом помогите
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
N(NH3)=2 моль m=n*M M(NH3)=14+1*3=17 (г/моль) m=2*17=34(г) N=n*Na, Na-число Авагадро = 6.02*10^23 г/моль N=2*6.02*10^23=12.04*10^23 (молекул) NH2=6*10^24 n=N/Na=6*10^24/6.02*10^24=9,97 моль M(H2)=1*2=2 m=n*M=9.97*2=19.94(г) mCO2=2.2(г) M(CO2)=12+2*16=44 n=m/M=2.2/44=0.05(моль) N=0.05*6.02*10^23=0.3*10^23(молекул)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Расшифруйте высказывание основателя Московского университета, первого русского учёного-естествоиспытателя мирового значения. Опишите правило, по ко...