Помогитн плииз пожалуйста мне скоро в школу номера 9,10,11
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Помогитн плииз пожалуйста мне скоро в школу номера 9,10,11
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Номер 9 1)are 2)is not 3) is 4)are 5)are not 6)is 7)is 8)are 9)are not 10)is 11)is 12,13,14,15) am номер 10 1)d 2) g 3)f 4)a 5)d 6)c номер 11 2 who are they 3 this is my big sister 4I have got a good family 5 they are green
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