Найди пары однозначных чисел a и b при которых значение выражения 8a+5b 1)делится на 2; 2)делится на 5,но не делится на 10; 3)делится на 10.Запиши значение выражения для каждого случая

Математика
Найди пары однозначных чисел a и b при которых значение выражения 8a+5b 1)делится на 2; 2)делится на 5,но не делится на 10; 3)делится на 10.Запиши значение выражения для каждого случая
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)2;2 то 13 2)5;5 то 13 3)10;10 то 13
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