Найди пары однозначных чисел a и b при которых значение выражения 8a+5b 1)делится на 2; 2)делится на 5,но не делится на 10; 3)делится на 10.Запиши значение выражения для каждого случая

Математика

Найди пары однозначных чисел a и b при которых значение выражения 8a+5b 1)делится на 2; 2)делится на 5,но не делится на 10; 3)делится на 10.Запиши значение выражения для каждого случая

Автор: Гость