Какое значение имеет партенозец в развитии пауков?

Биология
Какое значение имеет партенозец в развитии пауков?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Партенозец? Точно? скажи точнее, просто впервые слышу об этом слове. Может ты опечаталась
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