Составить текст повествование на тему Поездка за город.

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В выходные мы решили выехать за город семьёй. Там находилась дача бабушки. И вот, суббота. Солнце ласково греет землю, погода радует. МЫ собрали все необходимые вещи, погрузили их в машину. Папа завел двигатель. Очень интересно наблюдать за тем, как постепенно высотных домов становится меньше, шум города исчезает. Проезжаем небольшие парки, небольшие домишки, стоящие одиноко. Вот уже знакомый поворот на дачный кооператив. А вот и бабушкина дача. Как здесь спокойно!