Составить текст повествование на тему Поездка за город.

Русский язык
Составить текст повествование на тему Поездка за город.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В выходные мы решили выехать за город семьёй. Там находилась дача бабушки. И вот, суббота. Солнце ласково греет землю, погода радует. МЫ собрали все необходимые вещи, погрузили их в машину. Папа завел двигатель. Очень интересно наблюдать за тем, как постепенно высотных домов становится меньше, шум города исчезает. Проезжаем небольшие парки, небольшие домишки, стоящие одиноко. Вот уже знакомый поворот на дачный кооператив. А вот и бабушкина дача. Как здесь спокойно! 
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Технология
Какие особенности фигуры необходимо учитывать при построении чертежей одежды?
Ответить
Химия
Соотнесите . химия help
Ответить
Русский язык
Составить текст повествование на тему Поездка за город.
Ответить
Литература
По произведению Лескова "Очарованный странник": Кто такой юродивый? Можно ли назвать тан Ивана Флягина и почему?
Ответить
Математика
Упростить выражение 22*2*а*в
Ответить