Составьте предложения по следующим схемам

Гость: Гость:

1) Ветер дунул, и похолодало. 2) Я лег, положив голову на подушку, и еще смеркалось. 3) Девушка вскрикнула, и собака залаяла, и прохожий выронил все из рук, и сумка его полетела на пол. 4) Не только собака выла, но и кошки мяукали под окном. 5) Так я написал, как и она нарисовала. 6) Ни кошка не пробежит, ни птица не пролетит, ни машина не проедет, ни человек не пройдет. 7) Я забыл тетрадь, и поэтому моя одноклассница дала мне свою.