В каких предложениях нужно поставить знаки препинания? 1) Когда будет премьера и ??то из артистов выступает? 2)И каждый день по своему чудесен и каждый вечер чем-нибудь хорош 3)Я навек за туманы и росы полюбил у березки стан...
Русский язык
В каких предложениях нужно поставить знаки препинания? 1) Когда будет премьера и ??то из артистов выступает? 2)И каждый день по своему чудесен и каждый вечер чем-нибудь хорош 3)Я навек за туманы и росы полюбил у березки стан и ее золотистые косы и холщовый ее сарафан 4) В саду было свежо и тихо и сквозь низкорослые акации чувствовался простор морского побережья 5)Бурлила мутная река почуяв близкие оковы и вдаль куда-то облака осенний ветер гнал сурово 6) Одни только грачи состарившиеся в степи и привыкшие к просторам равнодушно не обращая внимания долбили клювами землю и жаворонки заливались в вышине 7) Чёрное небо залохматилось и обрушившись с неба свалились потоки дождя. ❤️Пожалуйста буду очень благодарна ❤️
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) знаки точно не нужны (ССП, простые вопросительные части объединены при помощи соединит. союза); 2)запятая перед вторым союзом и (простые части ССП) и знак в конце предложения 3)Я навек за туманы и росы полюбил у березки стан, и ее золотистые косы, и холщовый ее сарафан (повторяющийся соединительный союз при однородных дополнениях) и знак в конце предложения 4) Здесь не совсем уверена, но если считать, что в саду- это общий второстепенный член (обстоятельство места), то запятая перед и сквозь не нужна, также должен быть знак в конце предложения 5)Бурлила мутная река, почуяв близкие оковы, и вдаль куда-то облака осенний ветер гнал сурово (деепричастный оборот, ССП, также знак в конце предложения).
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Какими способами можно разделить 18 асыков на кучки с одинаковым количеством асык??в ? Какое количество асыков возможно в одной кучке ? Объясните в...
Русский язык