В каких предложениях нужно поставить знаки препинания? 1) Когда будет премьера и ??то из артистов выступает? 2)И каждый день по своему чудесен и каждый вечер чем-нибудь хорош 3)Я навек за туманы и росы полюбил у березки стан...

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В каких предложениях нужно поставить знаки препинания? 1) Когда будет премьера и ??то из артистов выступает? 2)И каждый день по своему чудесен и каждый вечер чем-нибудь хорош 3)Я навек за туманы и росы полюбил у березки стан и ее золотистые косы и холщовый ее сарафан 4) В саду было свежо и тихо и сквозь низкорослые акации чувствовался простор морского побережья 5)Бурлила мутная река почуяв близкие оковы и вдаль куда-то облака осенний ветер гнал сурово 6) Одни только грачи состарившиеся в степи и привыкшие к просторам равнодушно не обращая внимания долбили клювами землю и жаворонки заливались в вышине 7) Чёрное небо залохматилось и обрушившись с неба свалились потоки дождя. ❤️Пожалуйста буду очень благодарна ❤️

Автор: Гость