мнение про памятник города Урай Юность шаима

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мнение про памятник города Урай Юность шаима
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Автор: Гость
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Гость:
Он очень очень очень красивый!
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