Пожалуйста, подберите проверечные слова к слову: конькобежцам,растут, ледниковая,реки,снег,вершинах,водопады,отдыха. Пожалуйста,и заранее спасибо!
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Пожалуйста, подберите проверечные слова к слову: конькобежцам,растут, ледниковая,реки,снег,вершинах,водопады,отдыха. Пожалуйста,и заранее спасибо!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Конькобежцам - проверочное слово конёк, бежать. растут - проверочное слово расти, ледниковая - проверочное слово лёд, реки - проверочное слово речка, снег - проверочное слово подснежник, снега, вершинах - проверочное слово верх, водопады - проверочное слово водный, падать, отдыха - отдышка, отдыхать.
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