Пожалуйста, подберите проверечные слова к слову: конькобежцам,растут, ледниковая,реки,снег,вершинах,водопады,отдыха. Пожалуйста,и заранее спасибо!

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Пожалуйста, подберите проверечные слова к слову: конькобежцам,растут, ледниковая,реки,снег,вершинах,водопады,отдыха. Пожалуйста,и заранее спасибо!

Автор: Гость