Решите пожалуйста всё правильно,я 2-вариант)80баллов
Алгебра
Решите пожалуйста всё правильно,я 2-вариант)80баллов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) a)4a^2-4a+1>4a^2-4a 4a^2-4a^2-4a+4a+1>0 1>0 b)a^2-9>=18(a-5) a^2-18a>=-81 a^2-18a+81>=0 (a-9)^2>=0 т.к. скобка в квадрате 2) a)1.9x>1.9y b)-6.3x<-6.3y в)-2.9y>-2.9x
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