Тростник относится к семейству а)бобовых б)осоковых в)злаков г) лилейны

Биология
Тростник относится к семейству а)бобовых б)осоковых в)злаков г) лилейны
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Кажется правильный ответ б)осоковых
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