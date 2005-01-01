Кратко расскажите о плаваньях Васко да Гамы по индийскому океану.
География
Кратко расскажите о плаваньях Васко да Гамы по индийскому океану.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Он обогнул африку и искал путь в Индию
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