Кратко расскажите о плаваньях Васко да Гамы по индийскому океану.

География
Кратко расскажите о плаваньях Васко да Гамы по индийскому океану.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Он обогнул африку и искал путь в Индию
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