Сделай прикидку результата и вычисли: а) 186 438 : 46; б) 8090 * 2005.
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Сделай прикидку результата и вычисли: а) 186 438 : 46; б) 8090 * 2005.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Первый - 4053. Второй - 16220450.
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