Прочитай сказку. Какой была Бабка Ёжка? Жил в лесу Бабка Ёжка, маленькая, не больше ладошки. Но вредная была, как большая. ... А жила Бабка Ёжка избушке на курьих ножках. Однажды избушка развалилась. Пришлось Бабке Ёжке посели...
Русский язык
Прочитай сказку. Какой была Бабка Ёжка? Жил в лесу Бабка Ёжка, маленькая, не больше ладошки. Но вредная была, как большая. ... А жила Бабка Ёжка избушке на курьих ножках. Однажды избушка развалилась. Пришлось Бабке Ёжке поселиться в мухоморе. Найти предложение о вредности Бабке Ёжки . Подтверди эту мысль примерами. Для этого выбери подходящие по смыслу предложения.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Бабка Ежка была вредная
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Українська мова
Английский язык
Написать короткую статью о Кими Райкконен или известного спортсмена в вашей стра??е. Используйте текст в Ex. 2 в качестве модели или собирать инфор...
Математика
Математика