Прочитай сказку. Какой была Бабка Ёжка? Жил в лесу Бабка Ёжка, маленькая, не больше ладошки. Но вредная была, как большая. ... А жила Бабка Ёжка избушке на курьих ножках. Однажды избушка развалилась. Пришлось Бабке Ёжке посели...

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Прочитай сказку. Какой была Бабка Ёжка? Жил в лесу Бабка Ёжка, маленькая, не больше ладошки. Но вредная была, как большая. ... А жила Бабка Ёжка избушке на курьих ножках. Однажды избушка развалилась. Пришлось Бабке Ёжке поселиться в мухоморе. Найти предложение о вредности Бабке Ёжки . Подтверди эту мысль примерами. Для этого выбери подходящие по смыслу предложения.

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