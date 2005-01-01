Решите с решением -25-34+25-66=? -18+3+15-17=? +78-42-18+52=?
Математика
Решите с решением -25-34+25-66=? -18+3+15-17=? +78-42-18+52=?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(-25+25)-(34+66)=-100-18+3+15-17=-1778-18+(-42+52)=60+10=70
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