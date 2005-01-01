Помогите пожалуйста!!!!!!!!!! Срочно нужно сочинение на тему Актобе в годы отечественной войны!!!!!!!!!!
География
Помогите пожалуйста!!!!!!!!!! Срочно нужно сочинение на тему Актобе в годы отечественной войны!!!!!!!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В небольшой город Актюбинск с западных территорий СССР шли многочисленные эшелоны с эвакуироваггыми людьми ( только на 25 августа 1941 года - 3 211 человек!) и предприятиями. За период Великой отечественной войны сюда были эвакуированы следующие предприятия : Витбейский спиртовой завод, Черниговская типография, Московский рентгензавод, артель " Большевник " , харьковское отделение теплоэлектропроект, экскавторые мастерские, Щебеночный завод НКПС, Автобронетанковая рембаза №2 Московская шерестепрядильная фабрика №14. В сжатые сроки нередко прямо с платформ шла сборка оборудования. В тяжелых условиях, часто в холодных помещения, на мизерных площядях, напряженно трудились кадровые рабочие, приехавшие с оккупированных территорий, рабочие-актюбинцы, выпускники ФЗО и выпускники ремесленного училища №26 из Москвы.
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