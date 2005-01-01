Нужно подобрать материал к сочинению Памятники сахалинской области. Вт инете не могу найти.

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Монумент Мира и Дружбы народов России и Японии Источник: Блог Анатолия Шестакова В конце сентября 2012 года я посетил монумент японско-советской дружбы, что стоит у автодороги между селами Победино и Рощино, и неожиданно вспомнил предысторию его появления в нашем Смирныховском районе. В начале 1991 года прошлого века, когда о развале СССР практически еще никто не ведал, а о тенденциях к перспективам развития советско-японских отношений знали и вовсе немногие, в Смирныховском районе стало известно о желании японцев воздвигнуть на 50-й параллели монумент японско-советской дружбы. Как известно, до 1945 года по 50-й параллели северной широты проходила линия бывшей советско-японской границы на острове Сахалине, которую СССР получил в наследство от царской России, вместе с Портсмутским договором 1905 года. В 1976 году на 50-й параллели был установлен советский памятный знак, откуда 11 августа 1945 года начались боевые действия советских войск по освобождению Южного Сахалина. Японцы хотели воздвигнуть свой монумент рядом с советским памятным знаком, на восточной стороне автодороги между селами Рощино и Онор, однако сделать это им никто в Смирныховском районе не разрешил, предложив выбрать под его строительство любое другое место на территории бывшего Котонского (Харамитогского) укрепрайона, кроме 50-й параллели. Вероятно, японцы не ожидали встретить в Смирныховском районе такой мощный оплот советского патриотизма и вскоре согласились воздвигнуть монумент в нескольких километрах южнее 50-й параллели. 19 июля 1991 года состоялось открытие Монумента мира и дружбы между народами Японии и СССР.