Пожалуйста помогите 5 предложений что я люблю кушать на завтрак в обычный день!!!!
Английский язык
Пожалуйста помогите 5 предложений что я люблю кушать на завтрак в обычный день!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
I wake up in the morning and have a breakfast. I always have a butterbread and strawberry jam. I like strawberry jam very much. When I don't have it I often have tea with a cherry jam. But I don't eat it very much.
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