Пожалуйста помогите мне
Алгебра
Пожалуйста помогите мне
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
P = I²R => R = P/I² R = 6,75/1,5² = 6,75/2,25 = 3(Ом) Ответ: 3 Ом
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Маше и Ане поручили разрезать кусок ткани 1 метр 70 см на широкие и узкие полоски ши??иной 12 см и 7 см . При этом широких полосок им поручили 6 шт...
Математика
За день в саду собрали 740 кг яблок.Часть яблок разложить в 26 ящиков по 10 кг,а остоль??ые---в ящики по 12 кг.Сколько всего взяли ящиков? решение ...
Українська мова
Математика
Какой из знаков, "+" или "-", стоит в выражении 143-140+137-134+...-2+1 перед числом: 1) 99; 2) 96? Заранее спасибо)