Пожалуйста помогите, очень прошу.

Алгебра
Пожалуйста помогите, очень прошу.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Решение смотри на фотографии
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
ПОМОГИТЕ!!! ПОМОГИТЕ С 8 НОМЕРОМ ПОЖАЛУЙСТА!!!
Ответить
Английский язык
Сделайте 2 3 4 пожалуйста
Ответить
Математика
Сколько граммов содержится в 1/2 кг, в 3/5 кг?
Ответить
Биология
Придумать рассказ про собаку маленький рассказ
Ответить
Математика
НОК(9 10) НОК(5 6) ПОМОГИТЕ ПЛИЗ!!!!
Ответить