Пожалуйста помогите осень срочно №3.Образуйте от данных слов существительные п??средством суффиксов: а) –еств-, -(ин)ств-; б) –ин-, -от-, -ет-, -изн-, -ость-, -есть-; в) –овн-, -отн-. а) студент, человек, достойный, меньше, ...

Русский язык

Пожалуйста помогите осень срочно №3.Образуйте от данных слов существительные п??средством суффиксов: а) –еств-, -(ин)ств-; б) –ин-, -от-, -ет-, -изн-, -ость-, -есть-; в) –овн-, -отн-. а) студент, человек, достойный, меньше, одинокий, большой, много, юноша, хищник, старший б) тесный, нищий, старый, высь, ширь, глубь, прямой, новый, быстрый, сухой, текучий, свежий, кривой, левый, правый, бедный в) толкать, болтать, бегать, пачкать

Автор: Гость