Пожалуйста, помогите. Ответить на вопросы

Қазақ тiлi
Пожалуйста, помогите. Ответить на вопросы
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1-Б 2-А 3-Б 4-Г 5-В Вроде правильно
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