ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ ПЕРЕВЕСТИ НА АНГЛИЙСКИЙ Перевести на английский предложения. 1) Не прошло и 3х минут, как преступник был связан. (использовать конструкцию hardly had) 2) Произведения Пушкина переведены на 76 языков 3) М...

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ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ ПЕРЕВЕСТИ НА АНГЛИЙСКИЙ Перевести на английский предложения. 1) Не прошло и 3х минут, как преступник был связан. (использовать конструкцию hardly had) 2) Произведения Пушкина переведены на 76 языков 3) Мистер Смит уже пришел? Его ожидают в холле 4) Надеюсь, потолки в этом здании отремонтируют в конце лета 5) Реклама пива запрещена в нашей стране 6) Художественный музей сейчас находится на реставрации 7) Дети любят, когда им читают 8) Зимой в этом доме никогда не жили 9) Грабители обнаружили, что код на сейфе был изменен 10) Когда я приехала, этот дом еще строился

Автор: Гость