Пожалуйста помогите петя купил порцию мороженого за 8руб 50коп а катя за 9 руб 25коп ??колько копеек стоит каждая порция? на сколько копеек одна порция дороже другой?

Математика

Пожалуйста помогите петя купил порцию мороженого за 8руб 50коп а катя за 9 руб 25коп ??колько копеек стоит каждая порция? на сколько копеек одна порция дороже другой?

Автор: Гость