Пожалуйста помогите петя купил порцию мороженого за 8руб 50коп а катя за 9 руб 25коп ??колько копеек стоит каждая порция? на сколько копеек одна порция дороже другой?
Математика
Пожалуйста помогите петя купил порцию мороженого за 8руб 50коп а катя за 9 руб 25коп ??колько копеек стоит каждая порция? на сколько копеек одна порция дороже другой?
Ответ(ы):
Гость:
8р 50коп=850коп 9р25коп=925коп 925-850=75копеек Ответ на 75 копеек дороже
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