Пожалуйста помогите плиз!!!!!!!!!!! Верны ли следующие утверждения? A.Перед началом ??лимпийских игр объявлялось всеобщее перемирие. Б.В гонках колесниц участвовали только богатые греки,нанявшие возничего;победа присуждалась...

История

Пожалуйста помогите плиз!!!!!!!!!!! Верны ли следующие утверждения? A.Перед началом ??лимпийских игр объявлялось всеобщее перемирие. Б.В гонках колесниц участвовали только богатые греки,нанявшие возничего;победа присуждалась владельцу колесницы. а)верно только А в)верны оба утверждения б)верно только Б г)оба утверждения неверны. Пожалуйста,помогите плиз.

Автор: Гость