Пожалуйста помогите плиз!!!!!!!!!!! Верны ли следующие утверждения? A.Перед началом ??лимпийских игр объявлялось всеобщее перемирие. Б.В гонках колесниц участвовали только богатые греки,нанявшие возничего;победа присуждалась...
История
Пожалуйста помогите плиз!!!!!!!!!!! Верны ли следующие утверждения? A.Перед началом ??лимпийских игр объявлялось всеобщее перемирие. Б.В гонках колесниц участвовали только богатые греки,нанявшие возничего;победа присуждалась владельцу колесницы. а)верно только А в)верны оба утверждения б)верно только Б г)оба утверждения неверны. Пожалуйста,помогите плиз.
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Гость:
Согласен, верно только А
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