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Как решить это уровнение? +х+14=-19
Математика
Как решить это уровнение? +х+14=-19
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я думаю что так X=-19-14 X=-33
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