В чем состоит значение науки и образования для человека и общества?

Обществознание
В чем состоит значение науки и образования для человека и общества?
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Автор: Гость
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Гость:
Человек должен развиваться и быть достойным гражданином достойной страны. духовное и умственное образование дает большие надежды и толчок в будущее
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