В чем состоит значение науки и образования для человека и общества?
Обществознание
В чем состоит значение науки и образования для человека и общества?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Человек должен развиваться и быть достойным гражданином достойной страны. духовное и умственное образование дает большие надежды и толчок в будущее
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