Тема "Призма и её свойства " 1)Основание прямой призмы -прямоугольник.Найти высоту призмы ,если площадь боковой поверхности 54см2 ,а стороны основания равны 6см и 8см .
Геометрия
Тема "Призма и её свойства " 1)Основание прямой призмы -прямоугольник.Найти высоту призмы ,если площадь боковой поверхности 54см2 ,а стороны основания равны 6см и 8см .
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
S = P x h (площадь равна периметр основания умножить на высоту) (8+8+6+6) х h = 54 h = 54 : 28 h = 1 13/14
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