Тема "Призма и её свойства " 1)Основание прямой призмы -прямоугольник.Найти высоту призмы ,если площадь боковой поверхности 54см2 ,а стороны основания равны 6см и 8см .

Геометрия

Тема "Призма и её свойства " 1)Основание прямой призмы -прямоугольник.Найти высоту призмы ,если площадь боковой поверхности 54см2 ,а стороны основания равны 6см и 8см .

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