Сочинение на тему чему учит рассказ белый пудель? давай те только без описания

Гость: Гость:

Я прочитал рассказ Куприна «Белый Пудель» . Этот рассказ о происшествии с Серёжей, Арто и стариком. Каждый рассказ учит нас чему то хорошему, быть лучше и добрее! Лично меня рассказ белый пудель научил любить своего питомца, дорожить им и волноваться за него всем сердцем! Сережа спас Арто, потому, что очень любил своего пса и относился к нему как к другу. дцем!