Укажите страну, в которой доля пожилых людей выше, чем доля детей: Кения Германи?? Кувейт Индия
География
Укажите страну, в которой доля пожилых людей выше, чем доля детей: Кения Германи?? Кувейт Индия
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я считаю что это германия!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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