Воробышек,душистая,черемуха,созрела,бегут, чирикают, звонкие,маленькие,ручьи.Раз??елить слова на группы.1)Слова-названия предметовВоробышек2)Слова-названия действие предметов: Чирикает3)Слова-названия признаков предметов:Маленький
Русский язык
Воробышек,душистая,черемуха,созрела,бегут, чирикают, звонкие,маленькие,ручьи.Раз??елить слова на группы.1)Слова-названия предметовВоробышек2)Слова-названия действие предметов: Чирикает3)Слова-названия признаков предметов:Маленький
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Черемуха,воробышек,ручьи 2)Созрела,чирикают,бегут 3)Душистая,звонкие,маленькие
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