Составить сказку про хищных растений. Например, в стране богини Флоры были хищные растения они всегда устраивали между собой соревновании. Или, например, Как-то раз в лесу встретились бывшие друзья росянки. В тексте должны быть...
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Составить сказку про хищных растений. Например, в стране богини Флоры были хищные растения они всегда устраивали между собой соревновании. Или, например, Как-то раз в лесу встретились бывшие друзья росянки. В тексте должны быть вступительные слова, тема, вывод. В сказке хищные растения оживляют, и должны показать на что способны, чем заманивают насекомых, показать свою красоту. Заранее спасибо)))
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Когда-то все растения были добрыми... Вот в 1 прекрасный день поссорились растения с насекомыми... Некоторые растения помирились, а вот такие растения как росянка, мириться не хотели... Они были красивыми... Насекомые любили на них сидеть, но вот, расянка съела насекомое... С тех пор расянка "злая"...
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