Составить сказку про хищных растений. Например, в стране богини Флоры были хищные растения они всегда устраивали между собой соревновании. Или, например, Как-то раз в лесу встретились бывшие друзья росянки. В тексте должны быть...

Гость: Гость:

Когда-то все растения были добрыми... Вот в 1 прекрасный день поссорились растения с насекомыми... Некоторые растения помирились, а вот такие растения как росянка, мириться не хотели... Они были красивыми... Насекомые любили на них сидеть, но вот, расянка съела насекомое... С тех пор расянка "злая"...