Какие источники питьевой воды используются для снабжения жителей города?

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Реки, нередко для этого на них строят водохранилища, и даже каналы (например канал им. Москвы, с каскадом водохранилищ) , озера, подземные вода (колодцы и скважины в маленьких городках и крупные водозаборы с более нижних и мощных слоев в достаточно крупных городах, как Курск) , на полуострове Мангышлак используют опреснители морской воды с атомными реакторами) , есть города, правда не очень большие, где воду привозят по железной дороге или автотранспортом. Много каналов в южных районах России и Средней Азии (которые используются и для орошения) . Для доставки воды на кухню и ванну потребителя используют водопроводы. Воду для водопровода готовят- очищают, хлорируют ил озонируют. Схема очистки природных вод: коагуляция (добавление хлорида или сульфата алюминия, железа) , механическая фильтрация через кварцевый песок, умягчение на катионитовых фильтрах, обеззараживание (озонирование, хлорирование) . Артезианские, как правило, только обеззараживают. На заводах используют ультрафиолет в тонком слое воды. Вода в водопроводе должна соответствовать требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01.