Упростите выражение 5(-1,4a+3)-(1-2,5a)-4(0,8a+3) и вычислите его значение при a=

Математика

Упростите выражение 5(-1,4a+3)-(1-2,5a)-4(0,8a+3) и вычислите его значение при a=

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