Упростите выражение 5(-1,4a+3)-(1-2,5a)-4(0,8a+3) и вычислите его значение при a=
Математика
Упростите выражение 5(-1,4a+3)-(1-2,5a)-4(0,8a+3) и вычислите его значение при a=
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5(-1,4а+3)-(1-2,5а)-4(0,8а+3)=-7а+15-1+2,5-3,2-15=2-1,3а => это не пиши 2-1,3а= при х=3/7,то 2-1,3-5/7 = 2- 1 3/10* 5/7=2-13/10*5/7=2-13/7=2-1 6/7=1/7
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