Сочинения
Биографии
Краткие содержания
Анализ
Критика
Как писать слова
Словари
Рефераты
Вопросы
Срочно потрібна допомога
Математика
Срочно потрібна допомога
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
29) 2*3= 6 ; 12÷6=2 ; 2*3=6; 60÷6=10 общий 2+10 =12 ответ: А
Спасибо
Пожаловаться
Не нашли ответ?
Найди нужный
Ответить на вопрос
Отправить
Похожие вопросы
Математика
В сосуде 72 л воды. в него за 1 мин вливается 8 л воды.через х мин воды в сосуде стало V??.
Ответить
Физика
Почему нижние концы забиваемых свай делают конусообразными?
Ответить
Биология
Что является наиболее характерной чертой современного этапа эволюции видов орга??измов ?
Ответить
Биология
Твир на тему птахы клас
Ответить
Математика
60 000-(n-12 000)=37 000. (5682-p)+18=1700. (r-1908)-92=4630. Помогите пожалуйста
Ответить
Меню
Сочинения
Биографии
Краткие содержания
Анализ
Критика
Характеристики
Как писать слова
Рефераты
Вопросы
Поиск