Опишите княгиню Ольгу пожалуйста ребята

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Опишите княгиню Ольгу пожалуйста ребята
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Всё по разному относятся, с моей стороны давольно сильная женщина с давольно хитрым и расчетливым складом ума, посл смерти Игоря, деревню древлян сожгла, но все же на уступки пошла и реформу провела, а на счет христианства то это ей лишь самой известно с какой целью она его приняла некоторые считают что "Христианство приняла, чтоб ее свои же славянские язычники не убили, а византийские императоры армию дали. " но именно она дала начало религии ставшей основной для Руси, Внук ее принял христианство как можно сказать гос. религию, наверняка в детстве повлияла бабушка. ОЛЬГА - это заря Христианства, которая умела любить, мстить и руководить. Она -самая лучшая и верная жена всех времен и народов, отомсившая за мужа и отклонившая предложение императора. Она - самая любящая мать, которая простила сыну непринятие ее идей. Она - грандиозная бабушка, именно ее внук привел РУСЬ окончательно к выбранному ею ХРИСТИАНСТВУ.
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