Решите или переведите текст.

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Портфолио: Работа в группах, собирать информацию в Интернете, чтобы подготовить аналогичные веб-страницы слова о погоде, а затем Rec для каждого сезона.
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