Формулу периметра P. (a+b)×2
Математика
Формулу периметра P. (a+b)×2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это она и есть. Для прямоугольника. P = (a+b) *2 где a - высота, b -ширина.
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