Сочинение на тему " Страница моего личного дневника. Один школьный день"
Литература
Сочинение на тему " Страница моего личного дневника. Один школьный день"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пиши про свой школьный день, твой день, твое сочинение, пиши сам!!! Тупо описать день не можешь? ЛОДЫРЬ!!! САМОЕ легкое задание, а если для тебя нет, то попроси помощи мамы иль папы!!!!!!
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