Помогите решить Если можно, то с переводом. Даю 10 баллов. 8 км 600 м - 3 км 94 м = 2 дм 5 мм + 9 см 5 мм = 6 т 36 кг + 2 ц 4 кг = 9 кг - 6 кг 300 г = 4 м в квадрате 5 дм в квадрате * 20 = 3 ч 8 сек : 7 =
Математика
Помогите решить Если можно, то с переводом. Даю 10 баллов. 8 км 600 м - 3 км 94 м = 2 дм 5 мм + 9 см 5 мм = 6 т 36 кг + 2 ц 4 кг = 9 кг - 6 кг 300 г = 4 м в квадрате 5 дм в квадрате * 20 = 3 ч 8 сек : 7 =
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
8 км 600 м-3 км 94 м=8600м-3094м=5506м=5 км 6 м 2дм 5мм+9см 5мм=205мм+95мм=110мм=1дм 10см 6т 36кг+2ц 4кг=6036кг+204кг=6240кг 9кг-6кг 300г=9000г-6300г=2700г=2кг 700г 4м в2 5дм в2×20=9000дм в2=9м в2
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