Помогите решить Если можно, то с переводом. Даю 10 баллов. 8 км 600 м - 3 км 94 м = 2 дм 5 мм + 9 см 5 мм = 6 т 36 кг + 2 ц 4 кг = 9 кг - 6 кг 300 г = 4 м в квадрате 5 дм в квадрате * 20 = 3 ч 8 сек : 7 =

Математика

Помогите решить Если можно, то с переводом. Даю 10 баллов. 8 км 600 м - 3 км 94 м = 2 дм 5 мм + 9 см 5 мм = 6 т 36 кг + 2 ц 4 кг = 9 кг - 6 кг 300 г = 4 м в квадрате 5 дм в квадрате * 20 = 3 ч 8 сек : 7 =

Автор: Гость